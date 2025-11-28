الإمارات والهند تبحثان تعزيز العمل القنصلي

عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند أعمال الدورة السادسة للجنة القنصلية المشتركة، في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي، حيث ترأس الجانب الإماراتي عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية.

فيما ترأس الجانب الهندي آرون كومار تشاتيرجي، سكرتير شؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات وشؤون الهنود في الخارج، وزارة الشؤون الخارجية الهندية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وفي بداية كلمته، رحب عمر عبيد الحصان الشامسي، بالوفد الهندي، كما نقل تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنيات سموه بأن يتكلل هذا الاجتماع بالنجاح والتوفيق.

مشيراً إلى أن انعقاد الدورة السادسة للجنة القنصلية المشتركة تؤكد حرص قيادتي البلدين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، ويجسد ما يربط الإمارات والهند من روابط تاريخية وإنسانية وشراكات استراتيجية راسخة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل، شملت تعزيز العمل القنصلي وبحث سبل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز مستوى الخدمات القنصلية المقدمة لمواطني البلدين.