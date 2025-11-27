بحث تعزيز التعاون البرلماني بين الإمارات وتنزانيا

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس في أبوظبي، أمس، موسى آزان زونغو رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية تنزانيا في المجالات كافة، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تطوير مختلف أوجه العلاقات، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.

حضر اللقاء كل من: سعيد العابدي، ومني حماد، وفاطمة المهيري وعايشة المري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي أمين عام المجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي صقر غباش برئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة والوفد المرافق له.

وأكد معالي صقر غباش على عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية تنزانيا المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، والتي تتسم بالتطور المستمر، والرغبة الصادقة في تعزيز العلاقات البينية بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات.

وأشار معاليه إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التنسيق والتعاون الإيجابي والمثمر مع جمهورية تنزانيا المتحدة، في مختلف المجالات، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والسياحة، وبما يخدم الأهداف التنموية في البلدين، ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما الصديقين، لا سيما في ظل وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون المشترك.

بدوره، أكد رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة، أهمية العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة البرلمانية، نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوار الحضاري بين الشعوب.

كما أشاد معاليه بالتعاون البرلماني المشترك، والدعم المتبادل بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية التنزانية في مختلف المحافل الدولية.