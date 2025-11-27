Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
الإمارات

محمد بن سعود يشهد الحفل الموسيقي الكلاسيكي للجمعية التشيكية والسلوفاكية

undefined's profile picture

وام

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، الحفل الموسيقي الكلاسيكي الذي نظمته الجمعية التشيكية والسلوفاكية بالتعاون مع أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب، وذلك على مسرح غرفة رأس الخيمة. وأكد سمو ولي عهد رأس الخيمة أهمية دعم الموسيقى والفنون باعتبارهما جسوراً للتواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب، مشيراً إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس رؤية الإمارة في تعزيز حضورها الثقافي، وخلق منصات تستقطب المواهب المحلية والعالمية، وتوفر تجارب فنية راقية لأفراد المجتمع.

وأشار سموه إلى أن رأس الخيمة تولي اهتماماً كبيراً بالمبادرات الثقافية والمشاريع الإبداعية التي تسهم في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للثقافة والفنون، مؤكداً أن الاستثمار في الفنون هو استثمار في الإنسان، يعزز قدراته ويتيح له التفاعل الإيجابي مع مختلف الحضارات.