محمد بن سعود يشهد الحفل الموسيقي الكلاسيكي للجمعية التشيكية والسلوفاكية

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، الحفل الموسيقي الكلاسيكي الذي نظمته الجمعية التشيكية والسلوفاكية بالتعاون مع أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب، وذلك على مسرح غرفة رأس الخيمة. وأكد سمو ولي عهد رأس الخيمة أهمية دعم الموسيقى والفنون باعتبارهما جسوراً للتواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب، مشيراً إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس رؤية الإمارة في تعزيز حضورها الثقافي، وخلق منصات تستقطب المواهب المحلية والعالمية، وتوفر تجارب فنية راقية لأفراد المجتمع.

وأشار سموه إلى أن رأس الخيمة تولي اهتماماً كبيراً بالمبادرات الثقافية والمشاريع الإبداعية التي تسهم في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للثقافة والفنون، مؤكداً أن الاستثمار في الفنون هو استثمار في الإنسان، يعزز قدراته ويتيح له التفاعل الإيجابي مع مختلف الحضارات.