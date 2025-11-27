«تريندز» يعزز التعاون البحثي مع أرمينيا

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في منتدى بناء السلام والتعاون متعدد الأطراف الذي نظمه مركز أوربيلي بالتعاون مع مركز المعلومات والعلاقات العامة التابع لمكتب رئيس مجلس الوزراء الأرميني، رئيس مجلس الوزراء الأرميني، وعدد من كبار المسؤولين والخبراء والباحثين من مختلف دول العالم.

وأكد عبدالعزيز الشحي، باحث رئيسي في تريندز، الذي شارك في جلسة بعنوان «التعاون الدولي في إقليم جنوب القوقاز: الفرص والتحديات»، أهمية الدبلوماسية البحثية كجسر للتفاهم وبناء الثقة بين دول الإقليم، مشيراً إلى أن المراكز الفكرية أصبحت شريكاً أساسياً في دعم صانعي القرار من خلال التحليلات والرؤى الاستشرافية التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما استعرض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني الحوار والتعاون كنهج لتحقيق السلام والتنمية، داعياً إلى بناء شبكات تعاون بحثي عابرة للحدود لتبادل الخبرات والبيانات بين المراكز البحثية العالمية والإقليمية.

وعلى هامش المنتدى، أجرى وفد «تريندز» سلسلة من الاجتماعات البحثية والأكاديمية في العاصمة الأرمينية يريفان، مع عدد من أبرز المؤسسات والمراكز العلمية في أرمينيا، وذلك لبحث آفاق التعاون وتطوير الشراكات المعرفية.

وشملت اللقاءات المعهد الأرميني للشؤون الدولية والأمنية (AIIS)، حيث التقى الوفد ستيوبا سافاريان، مدير المعهد، وتم بحث التعاون في مجالات الدراسات الأمنية والدبلوماسية.

كما تم عقد جلسة حوارية مع مركز الدراسات الحضارية والثقافية في جامعة يريفان الحكومية، بحضور الدكتور هايك كوشاريان، نائب المدير وباحث أول بالمركز، وجرى مناقشة فرص التعاون المشترك في مجالات الثقافة والحضارة.