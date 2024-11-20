«الفارس الشهم 3» تعيد تشغيل خزانات وشبكات المياه بدير البلح في غزة

وقّعت الإمارات من خلال «عملية الفارس الشهم 3»، مذكرة تفاهم مع بلدية دير البلح، وسط قطاع غزة، لتنفيذ مشروع صيانة وتشغيل شبكات وخطوط المياه والآبار المتضررة في المدينة، لتسهيل وصول المياه لمناطق وجود السكان والنازحين، بعد تفاقم أزمة المياه في المدينة خلال الأشهر الماضية.

وتنص المذكرة على تنفيذ أعمال إصلاح وتشغيل خطوط وشبكات المياه المدمرة بسبب الحرب على القطاع، لتخفيف الأعباء عن البلدية، وتقديم الدعم اللازم، لضمان وصول المياه لمختلف مناطق المدينة التي تكتظ بالنازحين.

وتقدم الإمارات ضمن هذا المشروع، الحلول الإنسانية العاجلة لبلدية دير البلح، والتمويل لإعادة تشغيل آبار المياه وخزانات المياه في المدينة، بعد تضرر عدد كبير منها، حيث يهدف المشروع إلى تخفيف الأعباء عن البلدية، بعد تضرر شبكات المياه في المدينة، وحالة العجز التي تعاني منها البلدية، نتيجة التدمير وعدم وجود مواد تشغيلية.