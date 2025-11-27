الإمارات تفوز بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب

فازت دولة الإمارات بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب خلال اجتماع المكتب الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، في تأكيد جديد على مكانة الدولة الريادية في تطوير العمل الإعلامي العربي، ودورها الفاعل في صياغة السياسات والمبادرات الإعلامية العربية المشتركة.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة الإمارات برئاسة معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، في الدورة الـ55 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت في مقر الأمانة العامة بالقاهرة، بحضور معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأكد معالي عبدالله آل حامد أن هذا الاختيار يجسد الثقة التي تحظى بها دولة الإمارات في الساحة الإعلامية العربية، ويعبر عن تقدير الدول الأعضاء لجهودها في تعزيز العمل العربي المشترك، إلى جانب دورها في تطوير الأطر التشريعية الداعمة لإعلام مسؤول ومبتكر قادر على مواكبة التطورات واستشراف المستقبل.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات ستواصل توظيف خبراتها المتقدمة في خدمة العمل الإعلامي العربي، من خلال دعم المبادرات الهادفة إلى الارتقاء بالمحتوى، وتمكين الكفاءات، والاستفادة من وتيرة التحول الرقمي المتسارعة، بما يسهم في بناء إعلام عربي أكثر تأثيراً وقدرة على مواكبة متطلبات الغد.

وألقى معالي عبدالله آل حامد كلمة دولة الإمارات خلال الاجتماع، استهلها بنقل تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وتقديرها العميق لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام العرب، لما يقومون به من جهود بناءة في خدمة الرسالة الإعلامية، وتعزيز حضورها كأداة فاعلة في نشر الوعي، وترسيخ القيم، ومواكبة التحديات والمتغيرات في محيطنا العربي والعالمي.

وأكد معاليه أن مسؤولية الإعلام العربي اليوم تتجاوز حدود التغطية والرسالة التقليدية، لتصبح قوة فاعلة في التنمية والاستقرار، وحارساً للهوية، وجسراً يربط بين الواقع وتطلعات الشعوب، مشيراً إلى أنه من هنا تأتي أهمية ميثاق الشرف الإعلامي العربي الذي يمثل إطاراً أخلاقياً ومهنياً يعيد جمع شتات الممارسة الإعلامية على قاعدة مشتركة من الصدق والإنصاف واحترام الكرامة الإنسانية، وليس مجرد وثيقة نظرية، بل أداة لتعزيز المهنية والمسؤولية في العمل الإعلامي.