«هيئة الهلال الأحمر» تدعم مشروع كسوة العيد في الحديدة وتعز باليمن

نفذت خلية الأعمال الإنسانية «HAC»، بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروع كسوة العيد للعام الخامس على التوالي في محافظتي الحديدة وتعز.

‏ويستهدف المشروع تقديم كسوة العيد لـ35 ألف أسرة من الفقراء والمرضى والأيتام، والنازحين في المحافظتين.

ودشّنت الهيئة الهلال مؤخراً مشروع توزيع أضاحي عيد الأضحى المبارك بمحافظة حضرموت اليمنية، والذي يستفيد منه 1368 فرداً من الأسر المتعففة، وذوي الدخل المحدود.

وجرت عملية التوزيع في مديرية المكلا، بحضور أحمد سالم باظروس، مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت، وعدد من ممثلي الهيئة.

وأكد أن الهيئة ستواصل جهودها لتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية والإغاثية في مختلف مديريات محافظة حضرموت، بما يلبي احتياجات المجتمع المحلي، ويعزز من استقراره الاجتماعي والاقتصادي، وثمن تعاون الجهات الرسمية والمحلية لإنجاح هذه البرامج والمبادرات الإنسانية.

تأتي هذه المبادرة ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية، التي تنفذها الهيئة في المحافظة، بهدف تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز قيم العطاء والتكافل في المجتمع.