سفيرنا يقدم أوراق اعتماده إلى حاكم عام جامايكا

قدم هزاع أحمد الكعبي أوراق اعتماده إلى باتريك آلين، الحاكم العام لجامايكا، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات غير مقيم لدى جامايكا، وذلك خلال المراسم الرسمية التي عقدت في كينغزهاوس في العاصمة كينغستون.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى الحاكم العام لجامايكا وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل الحاكم العام لجامايكا، السفير الكعبي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.