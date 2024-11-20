سعود بن صقر: الاستثمار في تعليم الأجيال القادمة ركيزة التنمية المستدامة

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الاستثمار في تعليم الأجيال القادمة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل مشرق ومزدهر للأمم والشعوب.

جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى جامعة سان يات سين، في مدينة قوانغتشو عاصمة مقاطعة قوانغدونغ، والتقى خلالها مع كبار مسؤولي الجامعة، وشارك في جلسة نقاشية مع طلبتها، وذلك بحضور معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، ومريم الشامسي، القنصل العام للدولة في قوانغتشو الصينية.

وقال سموه: «إن مسيرة التقدم والرخاء لن تتحقق إلا بحصول أجيالنا الشابة على تعليم عالي الجودة، وللتعلم أثر ينعكس مدى الحياة على مسيرة الإنسان، كما نؤمن بأن التعليم الجامعي يزوّد الشباب بالمعرفة، والمهارات اللازمة والرؤى الثاقبة لتطوير المجتمع، وتحقيق النمو والازدهار المنشود الذي نسعى إليه في دولة الإمارات». وأعرب سموه عن أمله في أن تكون هذه الزيارة لجامعة سان يات سين، حافزاً لمزيد من التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في رأس الخيمة وقوانغدونغ.

واستضافت الجامعة البحثية العامة، التي تعد من بين أفضل 100 جامعة في العالم، والخامسة في الصين، صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والوفد المرافق، خلال زيارة سموه إلى مقاطعة قوانغدونغ.

إلى ذلك التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى مقاطعة قوانغدونغ الصينية، باي تاو، عمدة مدينة فوشان، وعدداً من كبار المسؤولين في حكومتها.

وبحث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مع العمدة، وكبار المسؤولين في حكومة المدينة الصينية، سبل تعزيز علاقات التعاون في العديد من القطاعات مثل صناعة السيراميك، والمنسوجات، وتجهيز الأغذية، والإلكترونيات، وتبادل معهم الأحاديث حول فرص التجارة والاستثمار بين رأس الخيمة وفوشان.

ودعا صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، عمدة فوشان، وكبار المسؤولين الحكوميين فيها، لزيارة الإمارة من أجل تعميق علاقات التعاون وترسيخ التفاهم المتبادل.

وقال سموه: «تتمثل رؤيتنا المستقبلية في تبني التكنولوجيا المتقدمة، وتمكين أبنائنا، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. ونؤمن في رأس الخيمة، بأن تعزيز الشراكات مع مختلف مدن مقاطعة قوانغدونغ، واستكشاف الفرص المشتركة، سيسهمان في دفع عجلة الابتكار، وتحقيق المزيد من النمو والازدهار للجميع».