ريم الهاشمي تلتقي توم فليتشر في جنيف

التقت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مع توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، في جنيف - سويسرا.

وبحث الجانبان أهمية الجهود الأمريكية المتواصلة للوساطة بشأن السودان، والجهود المهمة التي تبذلها المجموعة الرباعية من أجل التوصل إلى وقف غير مشروط وفوري لإطلاق النار.

وفي ظل الاحتياجات الإنسانية الملحة والمتصاعدة، ناقشت معالي الهاشمي مع فليتشر أيضاً أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء السودان كافة بشكل آمن وسريع ودون عوائق، وحماية المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والمحاسبة على ارتكاب الفظائع، وتوسيع نطاق التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية القائمة على المبادئ.