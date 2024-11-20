حميد النعيمي: علماء الدين والوعاظ رصيد الأمة الباقي

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمجلسه في الديوان الأميري أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، فضيلة الشيخ القارئ عمر القزابري من المملكة المغربية الشقيقة، ضيف برنامج «المسجد العامر» في عجمان.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان، بالشيخ القزابري، مؤكداً الدور الكبير الذي يقوم به علماء الدين في نشر تعاليم الإسلام الأصيلة وترسيخ القيم الأخلاقية الرفيعة من الصدق والأمانة والوفاء، والعدل والإحسان، وغيرها في كافة مناحي حياتنا.

وقال سموه، إن علماء الدين والوعاظ والأئمة هم رصيد الأمة الباقي، ودورهم كبير في نشر التوعية الصحيحة التي يحتاجها الفرد والمجتمع والمستندة على العلم والمعرفة والوسطية، مشيداً بفضيلة الشيخ القزابري، وما قدمه من جهود قرآنية في إقراء القرآن الكريم، والأداء القرآني الفريد من نوعه على مستوى العالم الإسلامي، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

من جهته عبّر فضيلة الشيخ عمر القزابري عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مثنياً على جهود سموهما في خدمة القرآن الكريم، ورعاية حفظته، والاهتمام بالعلم، والعلماء، وألقى القزابري قصيدة من كتاباته الشعرية في مدح عجمان والإشادة بصاحب السمو حاكم عجمان.