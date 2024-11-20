خالد بن محمد يبحث تعزيز العلاقات مع قادة عدد من الدول

اختتم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية إلى جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، ترأّس خلالها وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال قمة مجموعة العشرين في نسختها التاسعة عشرة، وذلك نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

رافق سموّه خلال الزيارة وفد رسمي، ضمَّ كلاً من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، ومعالي سيف سعيد غباش الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وصالح أحمد سالم السويدي سفير الدولة لدى البرازيل، ووليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة.

والتقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي - كلاً على حدة - عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وإيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا، وسيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وجورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، وذلك على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين، المنعقدة في ريو دي جانيرو في البرازيل.

وتفصيلاً، التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عبد الفتاح السيسي، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وسُبل تعزيز التعاون المشترك والشراكات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين في نسختها التاسعة عشرة، وأهمية التنسيق بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف القمة.

وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، مشدداً سموّه على حرص القيادة الرشيدة على تعزيز التعاون والتنسيق مع جمهورية مصر العربية. وفي ختام اللقاء، أكَّد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين البلدين، لدفع مسيرة التعاون المشترك، وتعزيز الشراكات التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

شراكات

كما التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إيمانويل ماكرون، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا، وسُبل تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وإيمانويل ماكرون، أهمية مواصلة البناء على علاقات التعاون المشترك، والروابط التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين، للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من الشراكة الاستراتيجية.

كما أكَّد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق وتضافر الجهود بين البلدين الصديقين، لدعم المساعي الرامية إلى تحقيق أهداف النسخة الـ 19 من قمة مجموعة العشرين.

وبحث سموّ ولي عهد أبوظبي، مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل راما فوزا، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا، وسُبل تعزيز التعاون والشراكات بين البلدين الصديقين.

وأكَّد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق وتضافر الجهود بين البلدين الصديقين، لدعم المساعي الرامية إلى تحقيق أهداف النسخة الـ 19 من قمة مجموعة العشرين. وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على المضي قُدُماً في تعزيز علاقاتها الراسخة مع جمهورية جنوب أفريقيا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

علاقات

كما التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، جورجيا ميلوني، وبحثا سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا، في المجالات المختلفة.

وأكَّد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط بينهما.

كما تناول اللقاء القضايا التي تبحثها قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، والجهود المشتركة لتحقيق أهداف القمة.

وأكَّد الطرفان أهمية التنسيق والتعاون المستمر مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، لتحقيق الاستقرار والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي.