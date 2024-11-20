منصور العور: «منتدى دبي للمستقبل 2024» تطبيق لرؤية محمد بن راشد

قال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، إن منتدى دبي للمستقبل تطبيق لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استشراف وتصميم المستقبل.

وأضاف على هامش المنتدى: يشهد العالم اليوم تحولاً جذرياً على جميع مناحي الحياة، وكما رأينا فإن العنوان الأول هو التحول البشري الذي يحدث باستخدام التكنولوجيا وفي كل مجالات الحياة سواء كان من التعليم أو غيره، وأعتقد أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كانت سباقة للعالم.