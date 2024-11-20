«منتدى دبي للمستقبل 2024» يختتم يومه الأول ببحث دور التكنولوجيا في خدمة أصحاب الهمم وكبار السن

أكدت آيمي ويب الرئيسة التنفيذية لمعهد «المستقبل اليوم» أن الاستشراف والتخطيط الاستباقي هما الأداة الأمثل للوصول إلى المستقبل المنشود، وأن الركيزة الرئيسية لتحقيق هذا النجاح تتمثل في التوظيف الصحيح للبيانات، لتكون الرؤى والخطط أقرب ما يمكن للواقع وأكثر قدرة على قياس تأثير الإنجازات على مختلف المستويات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة رئيسية مع خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل ضمن فعاليات اليوم الأول من المنتدى.

وقالت آيمي ويب خلال الجلسة: «يجب التركيز على أهمية استشراف المستقبل بشكل مؤسسي ومدروس، كون تصميم المستقبل ثقافة مؤسسية شاملة عابرة للتخصصات، ومن الصعب جداً أن نصنع سياسات للمستقبل، لكن علينا أن نختبر التغيرات العالمية والتكنولوجيا الجديدة وأن نعمل بسرعة على إيجاد التشريعات التي تضبطها وتحقق لنا أقصى فائدة منها. كما أن الشراكات والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لها دور كبير في مرونة السياسات والأنظمة والتشريعات وتطوير نماذج أعمال حديثة وملائمة للتحولات العالمية».

واختتمت: «علينا ألا نكتفي بالتفاؤل أو التشاؤم، بل علينا اتخاذ منحى عملي فيما يختص بالتكنولوجيا».

من جهته استعرض خلفان جمعة بلهول أبرز ما يميز دبي كمدينة جاهزة للمستقبل بكل فرصه وآفاقه المفتوحة، بالاستفادة من منظومتها المتكاملة لاستشراف وتخيل وتصميم المستقبل، مؤكداً أن أحد مكونات تلك المنظومة هو منتدى دبي للمستقبل 2024، الذي يشكل أكبر تجمع عالمي لخبراء ومؤسسات تصميم المستقبل.

وبين بلهول أن دبي أصبحت وجهة عالمية لخبراء ومتخصصي ومؤسسات تصميم المستقبل، منوهاً بالأهداف الاستراتيجية الطموحة لمنتدى دبي للمستقبل، وفي مقدمتها تشكيل منصة دولية لخبراء ومصممي المستقبل وقادة الفكر من مختلف القطاعات، وتسليط الضوء على الرؤى المستقبلية وتبادل الخبرات والآراء والأفكار، واستشراف التحديات والفرص العالمية، وبناء مجتمع تعاون لخبراء المستقبل من حول العالم، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لتصميم وصناعة المستقبل.

وفي كلمة رئيسية في ختام فعاليات اليوم الأول من المنتدى بعنوان «كيف تخدم التكنولوجيا أصحاب الهمم في المستقبل؟» قدم الدكتور جوردان نغوين، المخترع والمؤلف والمحاضر والمهندس الطبي الحيوي لدى «سايكينيتك»، مجموعة من الإجابات من وجهة نظره وخبراته ودراساته على موضوع «التكنولوجيا من أجل الإنسانية».

وأكد الدكتور نغوين أن العامل المشترك لكل الابتكارات الكبرى هو وجود مصدر للإلهام يحرك طاقة الابتكار ويوقده.