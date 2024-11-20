«العدل» تفوز بجائزة معهد الابتكار العالمي

حصلت وزارة العدل على جائزة معهد الابتكار العالمي «GIMI» كأفضل جهة حكومية مبتكرة، في النسخة الأولى من هذه الجائزة المرموقة. وتم الإعلان عن الجائزة في حفل أقيم على هامش معرض إكسبو سيتي برشلونة، بحضور جمع من المشاركين الدوليين، وممثلين عن الجهات الفائزة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى أعضاء مجلس الابتكار العالمي.

كما شملت الابتكارات مشروع التقاضي الإلكتروني، الذي يعتبر نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات القضائية رقمياً، ومتحف الابتكار الافتراضي، الذي يعد الأول من نوعه في تجسيد الابتكارات القانونية والتقنية في بيئة تفاعلية ثلاثية الأبعاد.

وقال معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، إن هذا التكريم هو انعكاس حقيقي لالتزام دولة الإمارات ببناء منظومة قضائية متطورة تواكب التطلعات المستقبلية، وتدعم رؤية الدولة نحو الابتكار في جميع القطاعات، وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، وتضافر جهود فريق عمل الوزارة المتميز، مؤكداً مواصلة العمل على ترسيخ الابتكار كجزء أساسي من منهجية الوزارة في تقديم الخدمات القضائية.

مواجهة غسل الأموال

من جهة أخرى، اطلع وفد من شعبة مكافحة غسل الأموال «ACD» من وزارة القانون في جمهورية سنغافورة، خلال زيارته وزارة العدل، على أفضل الممارسات والإنجازات التي حققتها إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة العدل، وعلى تجربة دولة الإمارات في عملية التقييم المتبادل مع مجموعة العمل المال «FATF».

وقدم القاضي الدكتور عبدالله الراشد، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة العدل للوفد، نبذة عن الإدارة والمهام الموكلة إليها، ومراحل تطور العمل بها، وأبرز الإنجازات. واستعرض فريق عمل الإدارة، آليات العمل والنظام الإلكتروني لمواجهة غسل الأموال، الذي حقق أتمتة كاملة لإجراءات العمل بنسبة 100 %، إلى جانب تقديم الإحصائيات والتقارير والنماذج المستخدمة.