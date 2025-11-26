طحنون بن زايد يبحث مع «SAP» العالمية تطوير نماذج محلية للذكاء الاصطناعي

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، بكريستيان كلاين الرئيس التنفيذي لشركة SAP العالمية، حيث جرى استعراض أولويات الإمارات في تطوير المنظومات الرقمية، وتعزيز الحلول المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وترسيخ مفاهيم السيادة الرقمية.

وتناول اللقاء آفاق التطوير المستقبلية وإمكانات توظيف التقنيات المبتكرة، بما في ذلك التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطوير نماذج محلية آمنة تلبي احتياجات المؤسسات الحكومية وتدعم بناء منظومة تقنية أكثر كفاءة واستدامة.

ودوّن سموه على حسابه في منصة «إكس» أمس:«التقيت بكريستيان كلاين، الرئيس التنفيذي لشركة SAP، حيث استعرضنا أولويات الإمارات في تطوير المنظومات الرقمية والحلول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعزيز مفاهيم السيادة الرقمية».

وأضاف سموه: «تبادلنا وجهات النظر حول آفاق التطوير المستقبلي وإمكانات توظيف التقنيات المبتكرة، بما يشمل التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج محلية آمنة تلبي احتياجات المؤسسات الحكومية وتدعم بيئة أكثر كفاءة واستدامة».