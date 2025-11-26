سعود بن صقر يبحث وقنصل اليابان التعاون الاقتصادي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، جون إيمانيشي، قنصل عام اليابان في دبي، يرافقه وفد من مجلس الأعمال الياباني.

وبحث سموه مع الوفد الزائر سبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة الفرص التي توفرها رأس الخيمة لازدهار أعمال الشركات، مشيداً بالدور الذي يقوم به مجلس الأعمال الياباني في دعم العلاقات الاقتصادية، وترسيخ حضور الشركات اليابانية في رأس الخيمة والدولة.

وأكد سموه أن رأس الخيمة تتبنى رؤية اقتصادية طموحة تستند إلى الانفتاح على الاقتصادات العالمية، وتوسيع الشراكات الدولية، واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تدعم خطط التنمية المستدامة في الإمارة.

وأوضح سموه أن الإمارة تواصل التزامها بتوفير مناخ اقتصادي تنافسي أمام الشركات ورواد الأعمال، وطرح فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز تنافسيتها ويحفّز نموها.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، وفداً من «جامعة غوانجو للطب الصيني» في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، برئاسة الدكتور وانغ هونغبين، رئيس الجامعة.

وأكد سموه أن الارتقاء بجودة التعليم الأكاديمي يشكل أولوية في مسار التنمية برأس الخيمة، وأن الاستثمار في تعليم أبناء الوطن وكل المقيمين استثمار في المستقبل، بما يتيح لهم فرصاً متكافئة للمعرفة، ويرسّخ لديهم قيم الإبداع والابتكار والاجتهاد.

وأضاف سموه: «نؤمن بأن التعلم هو أساس التنمية المستدامة، والجسر الذي يعبر بالأجيال نحو بناء مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.نحرص على مواصلة العمل على بناء منظومة تعليمية طبية متطورة في الإمارة، لمواكبة النهضة التي نشهدها، انطلاقاً من رؤيتنا الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة تقودها المعرفة».