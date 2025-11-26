ورشة لمكافحة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في بيع المخدرات

نظّم مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ورشة بعنوان «منع استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في بيع وترويج المخدرات»، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.

وأكد اللواء عيد محمد ثاني حارب مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي أن الورشة تستهدف مناقشة أهم الاستراتيجيات وتبادل الخبرات في الحد من الترويج والبيع غير المشروع للمخدرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، والخروج بتوصيات تعزز القدرات في مواجهة هذه الظاهرة، وترسخ مبدأ المسؤولية المجتمعية في مكافحة المخدرات وحماية المنصات الرقمية من الاستخدامات السلبية.

من جهته، أكد العميد خالد بن مويزة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن الورشة شهدت مشاركة عدد من شركات التواصل الاجتماعي في الدولة بهدف صياغة توصيات مشتركة تعزز سلامة المستخدمين، وتكافح المحتوى الضار، وتدعم الشفافية وحماية الخصوصية، وذلك عبر استعراض جهود هذه الشركات في التصدي لاستغلال المنصات من قبل العصابات الإجرامية، إضافة إلى عرض السبل التقنية والقانونية والأمنية لحماية المجتمع.

وتضمنت الجلسة الأولى عرضاً قدمه أميريك سالمون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، استعرض فيه التطورات العالمية في تجارة المخدرات والإحصاءات الدولية.

أساليب الترويج والاستدراج

أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان «أساليب الترويج والاستدراج»، حيث استعرض الدكتور محمد الكويتي ، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات التهديدات السيبرانية في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، مؤكداً ريادة الإمارات عالمياً في مجال الأمن السيبراني.