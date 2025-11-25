رئيس الدولة يستقبل وزير العدل الأذري

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم في قصر البحر في أبوظبي..معالي فريد أحمدوف وزير العدل في جمهورية أذربيجان.

ونقل معالي وزير العدل إلى سموه خلال اللقاء تحيات فخامة إلهام علييف رئيس أذربيجان وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرخاء وللعلاقات الإماراتية ـ الأذرية مزيداً من التقدم خلال المرحلة المقبلة..فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس إلهام علييف وتمنياته لبلده وشعبه الصديق استمرار التطور والنماء.

وتطرق اللقاء إلى علاقات البلدين وفرص تطوير تعاونهما المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

حضر اللقاء عدد من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين.