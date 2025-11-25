"مبادرات محمد بن راشد العالمية" تطلق مبادرة لتجهيز 10 ملايين وجبة دعماً لسكان غزة

أعلنت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، عن إطلاق مبادرة لتجهيز "سفينة محمد بن راشد الإنسانية"، وتوفير أكثر من 10 ملايين وجبة للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة ومساندتهم في ظل الظروف الصعبة الراهنة، وذلك بالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3 التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وتلبية الاحتياجات العاجلة لأهالي القطاع.

ودعت مؤسسة المبادرات جميع أفراد المجتمع في الإمارات للتطوع والمشاركة في تجهيز الوجبات ودعم المبادرة وذلك خلال الفعالية التي تنظمها المؤسسة يوم 7 ديسمبر المقبل في مركز دبي للمعارض ـ إكسبو، عبر الموقع: www.MBRship.ae.

نموذج عطاء ملهم

وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية": "تجسد سفينة محمد بن راشد الإنسانية رسالة دولة الإمارات وقيادتها في العطاء الذي لا يعرف حدوداً، وإيمانها بأن التكاتف قادر على أن يحوّل الألم إلى أمل.. وأن رفع المعاناة عن المحتاجين في ظروفهم القاسية يمثل قوة دافعة نحو حياة أفضل للجميع."

وأضاف معاليه: "دولة الإمارات تواصل سياستها الإنسانية بتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأكد معاليه بالقول: "مجتمع الإمارات يعمل دائماً بقلب واحد ويد واحدة لنشر الخير للجميع وترك بصمات خالدة في سجل الإنسانية.. نثق بأن المشاركة الكبيرة التي ستشهدها هذه الحملة ستعمل بإخلاص على توفير ملايين فرص الحياة الكريمة للنازحين في القطاع، وترسم الابتسامات على وجوه آلاف الأطفال".

مسيرة حافلة

وتأتي الحملة الجديدة لتجهيز "سفينة محمد بن راشد الإنسانية"، استمراراً للدعم المقدم من مؤسسة المبادرات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة حيث أعلنت في يناير 2024 عن مساهمة بقيمة 43 مليون درهم (11.7 مليون دولار) كمساعدات غذائية مباشرة لقطاع غزة يستفيد منها مليون شخص بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وجاء الإعلان عن المساعدات الغذائية المباشرة في يناير 2024، استمراراً لمسيرة حافلة من العطاء، حيث وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العام 2023 بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ 50 مليون درهم عن طريق مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، فيما نقلت "دبي الإنسانية" في سبتمبر 2024، شحنة إغاثة عاجلة لقطاع غزة عبر ميناء العريش المصري تضمنت 71.6 طن من الإمدادات الطبية الأساسية.

كما تعهدت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في يناير 2024 بتقديم نحو 37 مليون درهم (10 ملايين دولار) لدعم القطاع الصحي في غزة لمساعدته على توفير المستلزمات الطبية الأساسية للسكان وخصوصاً لفئة الأطفال.

يذكر أن إجمالي حجم إنفاق مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الأكبر من نوعها في المنطقة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي، أكثر من 2.2 مليار درهم في العام 2024، استفاد منها نحو 149 مليون شخص في 118 دولة حول العالم، ضمن خمسة محاور عمل رئيسية هي المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات.

وبلغ إجمالي حجم إنفاق المبادرات والبرامج والمشاريع ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية خلال العام 2024 أكثر من 944 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 37 مليون شخص حول العالم.

وضمن هذا المحور، عملت المؤسسة في العام 2024 على تنفيذ عدد كبير من المبادرات والمشاريع والبرامج والحملات التي قدمت المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة الطارئة إلى المناطق المنكوبة أثناء الأزمات والكوارث، إضافة إلى إطلاق مشاريع تنموية مستدامة بالشراكة مع منظمات وهيئات إقليمية ودولية.

وبلغت كمية المساعدات ومواد الإغاثة التي تم نقلها وتوزيعها بدعم دبي الإنسانية في العام الماضي 1255 طناً مترياً، استفاد منها نحو 3.7 مليون شخص من مختلف دول العالم.

وأطلقت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في العام 2015، لتكون مظلة حاضنة لمختلف المبادرات والمؤسسات التي رعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على مدى أكثر من عشرين عاماً.

وتنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أكثر من 30 مبادرة ومؤسسة تغطي مجالات عملها مختلف القطاعات الإنسانية والمجتمعية والتنموية، مع التركيز على الدول الأقل حظاً والفئات المحتاجة والمحرومة في المجتمعات الهشَّة.