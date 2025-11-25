قرقاش: لا يمكن لجماعات مرتبطة بالإخوان تحديد مستقبل السودان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الثلاثاء، أنه "لا يمكن للجماعات المتطرفة العنيفة المرتبطة أو ذات الصلة الواضحة بجماعة الإخوان المسلمين أن تحدد مستقبل السودان".

وقال إن "الادعاءات الكاذبة والمعلومات المضللة لن تثنينا عن مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإنهاء الحرب في السودان"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وشدد على أن لا حل عسكرياً للحرب في السودان، مضيفاً: "نرحب بالقيادة الأميركية وجهودها لإنهاء الفظائع في السودان".

وأكمل: "نندد بشدة بالفظائع التي ارتكبها كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".

تأتي تصريحات قرقاش في ظل تصاعد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتدهور الوضع الإنساني في الخرطوم ودارفور ومناطق أخرى، وسط تحذيرات أممية من تفاقم المجاعة.