«تريندز» يوقّع مذكرة تفاهم لتعزيز أبحاث قضايا السلام

وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه الافتراضي في كندا، مذكرة تفاهم مع منظمة سيكيور كندا «Secure Canada» المتخصصة في الأمن المجتمعي وتعزيز الوعي والبحوث المرتبطة بمكافحة التطرف وحماية المجتمعات.

جرى التوقيع في مدينة تورنتو بحضور قيادات الجانبين، حيث وقع عن «تريندز» الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، فيما وقع عن الجانب الكندي ستايسي غرونوفسكي، عضوة مجلس إدارة المنظمة.

وترسي هذه الاتفاقية إطاراً للتعاون في مشاريع بحثية مشتركة، وبرامج تدريبية، وتبادل الخبرات المتعلقة بالأمن المجتمعي، ودراسات التطرف، وسبل تعزيز التماسك الاجتماعي، بما يدعم الجهود المشتركة الرامية إلى ترسيخ السلام وتعزيز الاستقرار في كندا والعالم.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار توسع تريندز العالمي لتعزيز الشراكات المعرفية مع مؤسسات رائدة في مجالات الأمن والسلام، وأعرب عن سعادته بتعزيز التعاون مع منظمة سيكيور كندا، وهي من المؤسسات النشطة والمهمة في مجال الأمن المجتمعي، لافتاً إلى أن الجانبين سيعملان على تطوير مبادرات نوعية تخدم البحث العلمي.

وأعربت ستايسي غرونوفسكي، عضوة مجلس إدارة منظمة سيكيور كندا، عن سعادتها الكبيرة بإبرام الاتفاقية، مؤكدة أن هذه الشراكة تشكل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق العمل البحثي بين المؤسستين.