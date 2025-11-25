هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقدم مساعدات لـ 1.8 مليون شخص في 24 دولة

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، دشنت الهيئة حملتها السنوية للمساعدات الشتوية، مستهدفة دعم أكثر من 1.8 مليون شخص في 24 دولة، موزعة على ثلاث قارات، وذلك بتكلفة تقدر بأكثر من 37 مليون درهم، للحد من تداعيات موجات البرد القارس في العديد من الدول.

وخصصت الهيئة أكثر من 27 مليون درهم، لمساعدة مليون و350 ألف شخص في قطاع غزة بفلسطين، لتكون الإمارات دائماً في طليعة الدول المانحة والمساندة للقضايا الإنسانية هناك.

وتتضمن الحملة توزيع الملابس الشتوية، وأجهزة ومواد التدفئة، والأغطية والبطانيات، والطرود الغذائية والصحية، ومستلزمات الأطفال، ومواد الإيواء المختلفة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع بعثات دولة الإمارات، ومكاتب الهيئة في الخارج، لضمان سرعة وصول المساعدات وفاعلية توزيعها.

وأكد أحمد ساري المزروعي، الأمين العام للهيئة ، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الهيئة بأبوظبي، أن الهيئة دأبت سنوياً على تنفيذ برنامج المساعدات الشتوية، لتعزيز استجابتها تجاه الفئات الضعيفة والمتضررين من قسوة الشتاء حول العالم.

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي امتداداً لنهج العطاء الإنساني الراسخ في دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الذي جعل من العمل الإنساني قيمة ثابتة في مسيرة دولتنا المباركة، ودعامة أساسية لتمكين الفئات الأكثر احتياجاً في مختلف الدول.

كما تحدث في المؤتمر الصحافي محمد الشريف، المتحدث الرسمي لعملية «الفارس الشهم 3»، مؤكداً أن الهلال الأحمر الإماراتي يعتبر الداعم الأول والشريك الرئيس لعمليات الفارس الشهم، من أجل إيصال رسالتها الإنسانية إلى المستحقين.