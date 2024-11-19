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الإمارات

خالد بن محمد بن زايد يبحث علاقات التعاون مع رئيسة وزراء إيطاليا على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين

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البيان

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، وذلك على هامش انعقاد أعمال قمة قادة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا في مختلف المجالات.

وأكَّد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط بينهما.

كما تناول اللقاء القضايا التي تبحثها قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، والجهود المشتركة لتحقيق أهداف القمة.

وأكَّد الطرفان أهمية التنسيق والتعاون المستمر مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، لتحقيق الاستقرار والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي.