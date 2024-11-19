محمد بن زايد: فرحتنا واحدة ويجمعنا المصير المشترك

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ54 المجيد، وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أنه بينما تفرح عمان بيومها الوطني فإن الفرحة تمتد إلى الإمارات وشعبها لأن فرحتنا واحدة وتجمعنا القرابة والجوار والمصير المشترك.

وأضاف سموه، «بتعاوننا ومحبتنا سنواصل تعزيز روابطنا من أجل ازدهار بلدينا الشقيقين ورخائهما»، ودون سموه بهذه المناسبة: «‏أهنئ أخي السلطان هيثم بن طارق وأهلنا في عمان الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني مع صادق أمنياتي بالمزيد من التقدم والنماء والعز. بينما تفرح عمان بيومها الوطني فإن الفرحة تمتد إلى الإمارات وشعبها لأن فرحتنا واحدة وتجمعنا القرابة والجوار والمصير المشترك، وبتعاوننا ومحبتنا سنواصل تعزيز روابطنا من أجل ازدهار بلدينا الشقيقين ورخائهما».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ54 المجيد.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، للشعب العماني الشقيق ولجلالة السلطان هيثم بن طارق، يومهم الوطني المجيد، حيث دون سموه بهذه المناسبة: «‏نبارك للشعب العماني الشقيق ولأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله يومهم الوطني المجيد، وذكرى مسيرة نهضتهم المباركة، داعين المولى عز وجل أن يديم عليهم عزهم ومجدهم، ويديم علينا وعليهم الأخوة والمحبة».

وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، جلالة السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني بمناسبة اليوم الوطني، وتمنى سموه لسلطنة عمان الشقيقة دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة، حيث دون سموه بهذه المناسبة: «نهنئ جلالة السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني بمناسبة اليوم الوطني، متمنين لسلطنة عمان الشقيقة دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة. الإمارات وعمان تربطهما علاقات تاريخية راسخة تجسد أسمى معاني الأخوة وحسن الجوار».

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ54 المجيد لبلاده.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة بهذه المناسبة.

وشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان الشقيقة، أمس، احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني الـ54، والذي يصادف 18 نوفمبر من كل عام. وتحتفي الإمارات حكومة وشعباً بهذا المناسبة، استناداً إلى متانة العلاقات التي تربط البلدين وتجسيداً لعمق العلاقات الأخوية، والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وتمضي العلاقات بين البلدين قدماً، وتزداد نمواً وترسخاً بفضل دعم وتوجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.

وتشهد الإمارات سنوياً مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة احتفاءً باليوم الوطني لسلطنة عمان، وتتضمن إضاءة العديد من معالم الدولة بالعلم العماني، واستقبال الزوار العمانيين القادمين إلى الإمارات عبر المعابر الحدودية والمطارات بالورود والهدايا التذكارية، إلى جانب تنظيم فعاليات خاصة للاحتفال بالمناسبة في أبرز مراكز التسوق والترفيه في الدولة. وتواصل السلطنة في ظل قيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، نهضتها الشاملة، مؤكداً بقراراته وتوجيهاته المضي قدماً في مسيرة التنمية والتطوير.

4 خطط تنموية

وشهدت سلطنة عمان في عهد السلطان هيثم بن طارق، فصلاً تنموياً جديداً حافلاً بالإنجازات والإصلاحات، وفي مقدمتها تحديث مسيرة العمل الوطني وتسريع عملية تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية «عُمان 2040»، التي تنفذ على مدى 4 خطط تنموية متتالية، وتهدف إلى تنويع وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام بمعدل 5 % سنوياً، مع زيادة متوسط دخل الفرد بنسبة تصل إلى 90 %، بالإضافة إلى وضع نظام تعليمي يتسم بالجودة العالية، وإنشاء منظومة وطنية فاعلة للبحث العلمي والإبداع والابتكار تسهم في بناء اقتصاد المعرفة، وإيجاد بيئة جاذبة لسوق العمل العماني.

شراكة راسخة

وتبرز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، مستوى الشراكة الراسخة بينهما وضرورة تفعيلها عبر زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام الماضي، 51 مليار درهم، مقارنة بـ48.7 مليار درهم العام 2022، وبنسبة نمو بلغت 5 %.

وتعتبر دولة الإمارات أكبر شريك تجاري للسلطنة، فهي أكبر مصدّر إلى عُمان وأكبر مستورد منها، وتستحوذ على أكثر من 40 في المائة من مجمل واردات عمان من العالم، فيما تستأثر بنحو 20 في المائة من صادرات عمان إلى الأسواق العالمية.

وأعلن الجانبان خلال أبريل الماضي على هامش زيارة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة لدولة الإمارات، توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات الاستثمارية بقيمة 129 مليار درهم في عدة مجالات.

وتضمنت الاتفاقيات مشاريع الطاقة المتجددة، والمعادن الخضراء، والاتصال بالسكك الحديدية، والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا، وذلك في ظل الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان.

وتتقاسم الإمارات وسلطنة عمان، موروثاً ثقافياً مشتركاً من الفنون والآداب شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ، فيما تزداد الروابط الثقافية والاجتماعية بينهما تداخلاً وعمقاً لتصل إلى مستوى العلاقات الأسرية والعائلية وتقاسم العادات والأزياء والفنون.