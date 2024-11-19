طحنون بن زايد: الإمارات وعمان يجمعهما تاريخ مشترك

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان يجمعهما تاريخ مشترك وأواصر أخوة وعلاقات يسودها التفاهم والتعاون. ودون سموه في حسابه عبر منصة «إكس» بمناسبة اليوم الوطني العماني الـ 54، «أبارك لجلالة السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني الشقيق بمناسبة اليوم الوطني المجيد، متمنين لهم دوام التقدم والازدهار. الإمارات وعمان يجمعهما تاريخ مشترك وأواصر أخوة وعلاقات يسودها التفاهم والتعاون، وندعو الله أن يديم على السلطنة رفعتها ونهضتها المباركة».