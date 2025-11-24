وفد روسي يطلع على إنجازات شرطة دبي

استقبل العميد عصام العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في القيادة العامة لشرطة دبي، وفداً من جمهورية روسيا الاتحادية ضم ميخيل كيزليك، مدير مركز موسكو للتحكم المروري، ونتاليا ملينكوف، مستشارة مدير مركز التحكم، والينا كريكوف.

وبحث العميد العور والوفد الروسي سبل تعزيز التعاون والعلاقات في المجالات الأمنية والشرطية بين الجانبين، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب الاطلاع على أهم الممارسات الشرطية في المجال.

كما اصطحب العميد العور الوفد إلى مرور البرشاء، واستمع إلى شرح حول المهام والواجبات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور في الحفاظ على أمن الطريق، وخفض أعداد الحوادث ووفيات الطريق.

كما قام الوفد بزيارة غرفة عمليات مرور البرشاء، واطلع خلالها على أنظمة الضبط الذكية في إدارة حركة السير عبر أنظمة الضبط التقني التي يمكن من خلالها مراقبة الكفاءة التشغيلية لكل أنظمة الضبط التقني.

وزار الوفد إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وكان في استقباله العقيد بلال جمعة الطاير، مدير الإدارة، الذي قدم شرحاً حول منظومة العمل في مركز القيادة والسيطرة، وأحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة.

كما زار الوفد مركز الاتصال «901» واستمع إلى شرح عن الخدمات، التي يقدمها، والمخصص للحالات غير الطارئة، والرد على استفسارات المتعاملين، بما يحقق توجهات القيادة العامة لشرطة دبي، في العمل على إسعاد أفراد المجتمع، وجعل دبي «المدينة الأكثر أمناً».

وزار الوفد مركز الشرطة الذكي «SPS» في استقبال القيادة العامة لشرطة دبي، الذي يقدم خدماته إلى الجمهور بطريقة ذكية.

واطلع الوفد على أنواع الخدمات الجنائية في مركز الشرطة الذكي، والتي تشمل: خدمة «عين الشرطة»، والشكاوى العمالية، والإبلاغ عن شيك مرتجع، والتواصل مع الضحية، وأمن المساكن، وجرائم الاتجار بالبشر، والاستعلام عن البلاغات. وفي نهاية الزيارة، عبر الوفد عن إعجابه الكبير بما شاهده من مستوى متطور في مجال العمل الشرطي والأمني في القيادة العامة لشرطة دبي، وما لمسه من تميز وحرفية كبيرة في العمل.