«كالدس» توقع شراكة استراتيجية لتصنيع الصواريخ في الإمارات

أعلنت مجموعة «كالدس القابضة»، المتخصصة في تطوير وتصنيع المنتجات الدفاعية ومقرها أبوظبي، وشركة «LIG Nex1» الكورية الجنوبية، الرائدة في مجال الدفاع بأنظمتها الإلكترونية المتقدمة وحلولها الدقيقة الموجهة، عن توقيع شراكة استراتيجية لتصنيع الصواريخ في الدولة، في خطوة تمثل مرحلة جديدة من التعاون الدفاعي بين الشركتين، وتعزز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز المكانة الريادية للصناعات الدفاعية الوطنية وتطورها.

تطوير أنظمة

وقع الاتفاقية طارق عبدالرحيم الحوسني، رئيس مجلس إدارة مجموعة كالدس القابضة، والسيد بون سانغ كو، رئيس مجلس إدارة مجموعة «LIG»، بحضور كبار المسؤولين من الشركتين، وذلك على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2025، الذي اختتم أعماله مؤخراً.

وسيركز المشروع المشترك الجديد على تطوير أنظمة دفاع جوي من الجيل القادم، وإنشاء خطوط إنتاج مشتركة، وتنمية الكفاءات الهندسية الوطنية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات لتعزيز التصنيع الدفاعي المحلي في إطار رؤية «نحن الإمارات 2031».

كما وقع الطرفان مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلي في مجالات أنظمة الدفاع الجوي متعددة الطبقات، وأنظمة القيادة والسيطرة المعززة، والرادارات، وحلول الدفاع الجوي من الجيل القادم.

وقال الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة: «يمثل هذا المشروع المشترك خطوة محورية في تطوير قدرات التصنيع الدفاعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز شراكاتنا العالمية. ونؤسس من خلال الجمع بين رؤية كالدس وخبرتها الصناعية، والتكنولوجيات الموثوقة لشركة «LIG Nex1»، لمرحلة جديدة من الحلول الدفاعية محلياً عالية الكفاءة».

حلول هجينة

كما أعلنت مجموعة كالدس القابضة، عن توقيع اتفاقية تعاون، تهدف إلى تطوير الحلول الهجينة لآليات كالدس الدفاعية في مختلف أنحاء المنطقة.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة، وجاستين بين، الرئيس التنفيذي لشركة 3ME للتكنولوجيا.

وبموجب الاتفاقية سيتعاون الطرفان في مبادرات مشتركة للتطوير والتكامل، تركز على المنتجات والحلول الهجينة، بما يوفر مرونة تشغيلية أكبر وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، ويعكس التزامهما المشترك بالابتكار، وتقديم قيمة مضافة من خلال مركبات أكثر كفاءة، وأقل انبعاثاً، وأكثر جاهزية لمتطلبات المستقبل في قطاع الدفاع.