«إقامة دبي» تتعاون مع المملكة المتحدة لاستشراف مستقبل الخدمات الحكومية

نفّذت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، شملت سلسلة لقاءات وفعاليات دولية ركزت على تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات الداعمة لمسيرة الابتكار المؤسسي، بما يعزز دور دبي في تطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة وتكاملاً، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير منظومة العمل الحكومي واستشراف مستقبل الخدمات.

وتضمنت الزيارة جولة في مركز دبي للأعمال في لندن، اطّلع خلالها وفد إقامة دبي، المقدم سالم محمد بن علي، نائب مساعد المدير العام لشؤون الريادة والمستقبل، والمقدم خليل إبراهيم، نائب مدير مركز الابتكار والمستقبل، والملازم مانع أحمد راشد العتبي، محلل استشراف المستقبل، على تجارب مبتكرة ونماذج عمل تدعم بناء مدن أكثر ابتكاراً وفعالية، إلى جانب زيارة معهد المواصفات البريطاني «BSI» للاطلاع على أحدث الممارسات في جودة الخدمات، وتطبيق المعايير الحديثة، وتعزيز كفاءة الإجراءات الحكومية.

وشارك الوفد أيضاً في المؤتمر الدولي للابتكار وريادة الأعمال، وفي معرض ابتكارات المختبر في برمنغهام اللذين استعرضا حلولاً مستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، وتصميم الخدمات الحكومية. وناقش الوفد خلال الفعاليات آليات تطوير منظومات العمل بما يعزز جاهزية دبي لخدمات أكثر تكاملاً وسلاسة، ويدعم توجهاتها في بناء نموذج حكومي مرن وسريع ويركّز على الإنسان أولاً.

مشاركة

وأكدت إقامة دبي أن هذه المشاركة تمثل امتداداً لنهج دبي في استشراف المستقبل وتبنّي الابتكار ركيزة أساسية في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز قدرة المؤسسة على الوصول إلى حلول جديدة ترتقي بتجربة المتعامل وتنسجم مع مكانة دبي العالمية.

وقال الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي: «تركز إقامة دبي على استكشاف التقنيات والأساليب المستقبلية التي تعزز جودة خدماتنا وترتقي بتجربة الزائر والمقيم، ونحن نعمل باستمرار على تبنّي أحدث الابتكارات، وتطوير أنظمة رقمية، تُسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في الابتكار وجودة الحياة».

وأضاف أن هذه المشاركات الدولية تمنح فرق العمل فرصة للتعرّف إلى أفضل الممارسات، وتبني الأفكار الجديدة، وترسّخ حضور الإمارات العربية المتحدة على خريطة الدول السباقة في تبنّي التقنيات المستقبلية.



