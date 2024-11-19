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الإمارات

حاكم أم القيوين يستقبل قنصل عام الكويت

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وام

أم القيوين
سعود المعلا خلال استقبال علي الذايدي بحضور خالد المعلا وأحمد بن سعود
وام
سعود المعلا خلال استقبال علي الذايدي بحضور خالد المعلا وأحمد بن سعود

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في مكتبه بالديوان الأميري، أمس، علي سالم الذايدي، قنصل عام الكويت لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وتمنى سموه، للقنصل العام التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية، مثنياً على جهوده في تعزيز العلاقات التاريخية المتأصلة التي تربط الإمارات و الكويت على جميع المستويات، مؤكداً عمق الروابط الأخوية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه أعرب علي الذايدي، عن شكره وتقديره لما لقيه من تعاون خلال فترة عمله في الدولة.

حضر اللقاء، الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا وعدد من الشيوخ.