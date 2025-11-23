الإمارات وسويسرا تبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات القرن الأفريقي

استقبل الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، السفير سيلفان أستيه، المبعوث الخاص لمنطقة القرن الأفريقي بوزارة الخارجية السويسرية، بحضور سارة فلكناز، عضو المجلس، وآرثر ماتلي، سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة.

وأكد معالي النعيمي متانة العلاقات الإماراتية - السويسرية وتطورها المستمر في مختلف المجالات، مشيراً إلى نهج دولة الإمارات في تعزيز الأمن والاستقرار العالميين، وحرص القيادة الرشيدة للدولة على نشر قيم التسامح والتعايش، وتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية في العديد من الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب العالم، مؤكداً دور الدبلوماسية البرلمانية المهم في دعم توجهات الدول تجاه مختلف القضايا الوطنية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء المستجدات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، حيث أكد الجانبان أهمية التنسيق والتعاون لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلم والاستقرار، وإيجاد حلول مستدامة للتحديات الإنسانية والتنموية في هذه الدول.