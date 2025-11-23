شرطة عجمان تدرب كوادرها رقمياً في «هواوي» الصينية

نظمت شرطة عجمان، بالتعاون مع شركة هواوي، برنامجاً تدريبياً في نظام الاتصالات LTE GTC، حيث نظمته شركة هواوي بمقرها في جمهورية الصين الشعبية، ضمن الشراكة المستمرة بين الجانبين في تبادل الخبرات وتعزيز التطوير المهني.

جاء البرنامج ضمن خطة شرطة عجمان الهادفة إلى دعم مسار التحول الرقمي وترسيخ الابتكار التقني في العمل الشرطي، وحصل المشاركون على تدريب مكثف استمر لمدة 10 أيام حول أحدث تقنيات الاتصالات الأمنية، واكتسبوا مهارات متقدمة في تشغيل وصيانة أنظمة LTE GTC، بما يعزز منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الاستجابة الميدانية.