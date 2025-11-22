بتوجيهات رئيس الدولة.. خالد بن محمد يعتمد إطلاق وثيقة عمل استثماري مع حكومة كندا بقيمة 50 مليار دولار

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إطلاق وثيقة عمل استثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة كندا، تستثمر من خلالها الدولة ما يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي في عدد من القطاعات الحيوية في كندا.

حضر إطلاق وثيقة العمل الاستثماري المشترك كل من مارك كارني، رئيس وزراء كندا، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، بجانب عدد من كبار المسؤولين من البلدين الصديقين.

وبموجب هذه الوثيقة تستثمر دولة الإمارات ما يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي في القطاعات الحيوية في كندا، ومن أبرزها الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، والتعدين، وغيرها من المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية والوطنية، بما يعود بالخير والنفع والازدهار على شعبي البلدين الصديقين.

ويجسد هذا الإطار الاستثماري الجديد التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الراسخة مع كندا، وحرص البلدين على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتوفير تدفقات استثمارية عالية القيمة، بما يعكس المكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات كمستثمر عالمي رئيسي في الأسواق المتقدمة.

وتجدر الإشارة إلى أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات في كندا بلغ نحو 8.8 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، مقابل استثمارات كندية مباشرة في دولة الإمارات بلغت نحو 242 مليون دولار أمريكي خلال العام نفسه.

إلى ذلك أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستشهد بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، متوقعاً أن تسهم الاتفاقية في مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش القمة الكندية - الإماراتية للاستثمار التي عقدت، أمس، في أبوظبي بالتزامن مع زيارة دولة مارك كارني رئيس وزراء كندا إلى دولة الإمارات.

وأشار معالي الزيودي إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وكندا بلغ خلال العام الماضي نحو 3.5 مليارات دولار، لافتاً إلى أن هذه القيمة لا تزال أقل من طموحات البلدين اللذين يتطلعان إلى تعزيز علاقاتهما التجارية والاستثمارية بما يدعم مسارات النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية في كندا تواصل نموها المتصاعد حيث تتجاوز حالياً 30 مليار دولار وتشمل قطاعات متعددة مثل اللوجستيات والموانئ والطاقة. ولفت معاليه إلى أن القمة التي عقدت اليوم في أبوظبي ناقشت فرص زيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة وتوسيع الرحلات الجوية بين البلدين .

إضافة إلى تعزيز الاستثمارات الإماراتية في قطاع البنية التحتية الكندية. ونوه إلى وجود خطة لمضاعفة هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار ونظيراتها في كندا بما يعكس التوجه نحو تنمية الاستثمارات في السوق الكندي الواعد.