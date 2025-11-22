«تريندز» يبحث في كندا شراكة واعدةفي الذكاء الاصطناعي مع «ميلا»

واصل وفد مركز تريندز للبحوث والاستشارات زخمه البحثي والمعرفي في كندا، مستهلاً فعاليات يومه الثاني في العاصمة أوتاوا، ضمن جولته العالمية. وتميزت أجندة هذا اليوم بتنوع غني جمع بين تعزيز التعاون البحثي والدبلوماسي والثقافي من جهة، واستشراف آفاق التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي من جهة أخرى، بما ينسجم مع رؤية المركز العالمية.

وبدأ وفد «تريندز» نشاطه في أوتاوا بسلسلة من اللقاءات في البرلمان الكندي، حيث عقد اجتماعاً موسعاً مع فينس جاسبارو، الأمين البرلماني لوزير الدولة والنائب الفيدرالي عن الحزب الليبرالي الحاكم، والنائبة عن الحزب الليبرالي ليزلي تشيرش، السكرتيرة البرلمانية لوزراء الدولة لشؤون العمل وكبار السن والأطفال والشباب ولوزير الوظائف وشؤون الأسرة، وشهد اللقاء بحث دور مراكز الفكر في دعم العمل البرلماني بالرؤى والتحليلات الاستراتيجية، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات في المجالات البحثية والمعرفية، التي تخص الشباب وتمكينهم.

كما التقى الوفد النائب زياد أبولطيف، عضو لجنة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، وتمحور النقاش حول القضايا الجيوسياسية الراهنة ودور الدبلوماسية الموازية في تعزيز التفاهم الدولي وسبل التعاون في مجابهة التطرف.

وفي إطار أنشطة اليوم الثاني، زار الوفد مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في أوتاوا، والتقى عالية هلال الشحي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الإمارات في كندا، وجرى خلال اللقاء تبادل الرؤى حول دور المراكز الفكرية في تعزيز المعرفة وصنع المستقبل، وقد أهدى الوفد لمكتبة السفارة مجموعة من أحدث إصدارات «تريندز» العلمية، تأكيداً لرسالة المركز في نشر المعرفة وتعزيز التكامل المؤسسي.

واختتم وفد «تريندز» يومه بجلسة مباحثات استراتيجية مع جورن مامن، المستشار العلمي والاستراتيجي لمعهد ميلا (Mila) للذكاء الاصطناعي، أحد أبرز مراكز الأبحاث في هذا المجال عالمياً.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الجولة البحثية في كندا تمثل محطة مهمة في استراتيجية «تريندز» العالمية.