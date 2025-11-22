الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في حادث تحطم طائرة أثناء عرض جوي في دبي

دبي، أبوظبي - وام

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الهند الصديقة، وخالص تعازيها في الحادث المؤلم الذي وقع أمس، وأسفر عن مقتل أحد طياري القوات الجوية الهندية إثر تحطم طائرة خلال المشاركة في عرض جوي في دبي.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، وللحكومة الهندية، وللشعب الهندي الصديق في هذا الحادث المؤسف.

وكان طيار تابع للقوات الجوية الهندية لقي حتفه أمس، حيث تحطمت طائرته المقاتلة من طراز «تيجاس» متعددة المهام خلال مشاركتها في العرض الجوي المصاحب لمعرض دبي للطيران، وتعاملت الفرق المعنية على الفور مع الحادث.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عبر منصة «إكس» أمس:

«ببالغ الأسى نتابع الحادث المؤسف الذي وقع اليوم خلال فعاليات معرض دبي للطيران، ونتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الطيار وزملائه، ونقدم دعمنا الكامل لفريق القوات الجوية الهندية».