Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
الإمارات

الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في حادث تحطم طائرة أثناء عرض جوي في دبي

  • أحمد بن سعيد : نتقدم بخالص التعازيإلى أسرة الطيار وزملائه
undefined's profile picture

البيان

رجال الإطفاء والدفاع المدني في مكان حادث تحطم الطائرة الهندية
وام
رجال الإطفاء والدفاع المدني في مكان حادث تحطم الطائرة الهندية
أحمد بن سعيد
أحمد بن سعيد

دبي، أبوظبي - وام

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الهند الصديقة، وخالص تعازيها في الحادث المؤلم الذي وقع أمس، وأسفر عن مقتل أحد طياري القوات الجوية الهندية إثر تحطم طائرة خلال المشاركة في عرض جوي في دبي.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، وللحكومة الهندية، وللشعب الهندي الصديق في هذا الحادث المؤسف.

وكان طيار تابع للقوات الجوية الهندية لقي حتفه أمس، حيث تحطمت طائرته المقاتلة من طراز «تيجاس» متعددة المهام خلال مشاركتها في العرض الجوي المصاحب لمعرض دبي للطيران، وتعاملت الفرق المعنية على الفور مع الحادث.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عبر منصة «إكس» أمس:

«ببالغ الأسى نتابع الحادث المؤسف الذي وقع اليوم خلال فعاليات معرض دبي للطيران، ونتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الطيار وزملائه، ونقدم دعمنا الكامل لفريق القوات الجوية الهندية».