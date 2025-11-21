رئيس المجر وصقر غباش يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

استقبل تاماش سويوك، رئيس المجر، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى المجر الصديقة.

ونقل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى تاماش سويوك، رئيس المجر، وتمنياتهم الصادقة للمجر وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

من جانبه حمّل رئيس المجر، معالي صقر غباش، تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً المزيد من التطور والنماء.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى الحديث عن القضايا الإقليمية والدولية، وبحثا آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أكدا أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي ودعم الجهود المبذولة كافة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم.