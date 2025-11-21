منصور بن زايد: الروابط الأخوية بين الإمارات وعُمان تعكس متانة العلاقات

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جلالة السلطان هيثم بن طارق والشعب العُماني العزيز، بمناسبة اليوم الوطني للسلطنة.جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»:

«بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عُمان الشقيقة، أهنئ جلالة السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني العزيز، متمنين لهم دوام التقدم والازدهار.. ونستحضر في هذه المناسبة عمق الروابط الأخوية التي تجمع بلدينا، وما تحمله من تاريخ مشترك وقيم أصيلة تعكس متانة العلاقات بين الإمارات والسلطنة.. ونسأل الله أن يمد بلدينا بالنجاح والتطور والاستقرار».