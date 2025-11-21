صقر غباش: علاقات الإمارات وسلطنة عُمان تمتد جذورها لعقود طويلة من الزمن

هنأ معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، سلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعباً بذكرى اليوم الوطني الـ55 متمنياً للشعب العماني كل تقدم ورفاهية وازدهار تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، والشعب العماني بمناسبة اليوم الوطني. وقال معالي صقر غباش في برقيتي تهنئة بمناسبة اليوم الوطني للسلطنة:

إن علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وبين مجلسَي الدولة والشورى هي تجسيد حقيقي للعلاقات الأخوية الصادقة التي تربط بين قيادتي وشعبي بلدينا التي تمتد جذورها لعقود طويلة من الزمن، وهي تمثل في الوقت نفسه أحد الروافد الأساسية لتحقيق مبادئ العمل الخليجي المشترك. وفي ختام البرقيتين قال معاليه: نسأل الله العلي القدير أن يحفظ عُمان قيادة وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار .