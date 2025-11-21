محمد بن زايد: الإمارات وعُمان علاقات راسخة تمتد عبر التاريخ

سموه: أهنئ أخي هيثم بن طارق والأشقاء في السلطنة.. وأمنياتي لهم بالتقدم والرخاء

أبوظبي- وام - دبي- البيان

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة.

وبهذه المناسبة هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان، وتمنى لهم صادق الأمنيات بالمزيد من التقدم والرخاء، ومواصلة مسيرة النماء والازدهار.

وأضاف سموه: «تجمع الإمارات وعمان علاقات راسخة تمتد عبر التاريخ، مجسدة روح الأخوة والمحبة ووحدة المصير، وإن شاء الله تتواصل علاقات الخير والتعاون فيما بيننا من أجل مستقبل أفضل لبلدينا وشعبينا».

جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «في مناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان، أهنئ أخي السلطان هيثم بن طارق والأشقاء في السلطنة، مع صادق أمنياتي بالمزيد من التقدم والرخاء ومواصلة مسيرة النماء والازدهار. تجمع الإمارات وعمان علاقات راسخة تمتد عبر التاريخ مجسدة روح الأخوة والمحبة ووحدة المصير، وإن شاء الله تتواصل علاقات الخير والتعاون فيما بيننا من أجل مستقبل أفضل لبلدينا وشعبينا».

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.

كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.

هذا وتحتفي الإمارات بهذه المناسبة، تجسيداً لعلاقات الأخوة التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما التي تزداد رسوخاً بالحوار والتنسيق القائم واللقاءات على أعلى المستويات بشكل دائم، فضلاً عن الاجتماعات الوزارية والحكومية المتواترة، ما يعكس حجم الاهتمام الذي يوليانه لتطوير العلاقات الثنائية بينهما.

وتمضي العلاقات بين البلدين قدماً، بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة.

وتشهد الإمارات سنوياً مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة، احتفاءً باليوم الوطني لسلطنة عمان، التي تتضمن إضاءة العديد من معالم الدولة بالعلم العماني، واستقبال الزوار العمانيين القادمين إلى الإمارات عبر المعابر الحدودية والمطارات بالورود والهدايا التذكارية، إلى جانب تنظيم فعاليات خاصة للاحتفال بالمناسبة في أبرز مراكز التسوق والترفيه في الدولة.

وتتسم العلاقات بين دولة الإمارات وسلطنة عمان بالشمولية والتنوع الذي يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. وقد أسهمت اللجنة العليا المشتركة التي تشكلت عام 1991 في المضي قدماً بمسارات التعاون والتكامل بين البلدين.

وتمثل العلاقات بين البلدين إحدى أهم ركائز التكامل الخليجي والعربي، وتسهم في تعزيز وحدة وتماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعم العمل العربي المشترك، كما يحرص البلدان على التنسيق والتشاور الدائم حول القضايا الإقليمية والدولية، وتجمعهما رؤية مشتركة لترسيخ السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.