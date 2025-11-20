بحث العلاقات البرلمانية بين الإمارات والمجر

بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ولاسلوكوفير رئيس الجمعية الوطنية المجرية، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، أمس، في مقر الجمعية الوطنية في العاصمة بودابست، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه على رأس وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى المجر.

تم خلال اللقاء بحث سبل تفعيل العلاقات البرلمانية بين المجلسين والدفع بها قدماً لتواكب تطور العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمجر في مختلف المجالات.

وفي مستهل اللقاء، نقل معالي صقر غباش إلى لاسلو كوفير تحيات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وتمنياتهم للشعب المجري الصديق بدوام التقدم والازدهار، معرباً عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها وفد المجلس منذ وصوله إلى بودابست.

كما ثمّن معاليه عمق العلاقات الإماراتية ـ المجرية والحرص المتبادل على تطويرها في مختلف المجالات. وعبر لاسلوكوفير عن تقديره للمواقف الإيجابية لدولة الإمارات في القضايا الدولية، وجهودها التي تسهم إيجاباً في تحقيق الاستقرار الدولي.