سيف بن زايد: «دبي للطيران» انعكاس واضح للمكانة المتنامية للإمارات

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عدداً من الأجنحة المشاركة في معرض دبي للطيران 2025 في نسخته التاسعة عشرة، المقام في «دبي ورلد سنترال»، حيث اطلع سموه على مجموعة من أحدث التقنيات والابتكارات التي تقدمها نخبة من الشركات المحلية والعالمية في مجالات الطيران والفضاء والدفاع.

وتعرف سموه خلال الجولة إلى منظومات متقدمة للطائرات المسيرة، وأنظمة دفاعية ذكية، وحلول متطورة مستندة لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة العمليات الجوية، إضافة إلى مبادرات مبتكرة تدعم توجهات الاستدامة في صناعة الطيران، بما يعكس المكانة الريادية للإمارات في تبني التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار.

كما استمع سموه أثناء الجولة في أجنحة عدد من المؤسسات الوطنية والدولية إلى شروح قدمها مسؤولو هذه الأجنحة حول أحدث توجهاتهم التقنية، والابتكارات التي يعرضونها خلال الحدث، إلى جانب رؤاهم المستقبلية لدفع مسيرة التطوير في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع على المستوى الدولي.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «يمثل معرض دبي للطيران في نسخته التاسعة عشرة أكبر دوراته على الإطلاق، في انعكاس واضح للمكانة المتنامية لدولة الإمارات ودورها المحوري في تشكيل مستقبل صناعة الطيران والفضاء عالمياً.

ويأتي هذا التقدم ثمرة لرؤية القيادة الرشيدة التي أرست نهجاً يقوم على الاستثمار في الابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء شراكات عالمية راسخة في قطاعات الطيران والفضاء والتقانة المتقدمة.. وخلال جولتي في المعرض، برزت مشاركة الشركات الوطنية بتقنياتها المتقدمة وحلولها المبتكرة، تجسيداً للتوجيهات المستمرة لقيادتنا في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ موقعها وجهة عالمية رائدة للابتكار والتطوير.. كما اطلعت على أكبر جناح فضائي في تاريخ المعرض، وهو نموذج واضح لريادة الإمارات في قطاع الفضاء، ونتيجة مباشرة لدعم القيادة لهذا القطاع الحيوي، وتعزيزاً لشعار الحدث: «المستقبل يبدأ من هنا».. من وطن يصنع الغد برؤية طموحة، وخطى ثابتة، وقيادة تلهم العالم».

وأشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بالتطور الكبير الذي يشهده المعرض عاماً بعد عام، وبما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من سمعة طيبة ومكانة مرموقة عالمياً في مجالات الطيران والفضاء والدفاع، مؤكداً سموه أن هذا التقدم يعكس رؤية القيادة الحكيمة ودعمها المتواصل لمسيرة الابتكار والتطوير في الدولة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء شراكات عالمية راسخة في قطاعات الطيران والفضاء والتقانة المتقدمة.