عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع وزير خارجية هولندا العلاقات الثنائية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع ديفيد فان ويل، وزير الخارجية في مملكة هولندا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

كما استعرض الجانبان مسارات التعاون المشترك في القطاعات المتصلة بأولويات البلدين التنموية.

وتناول سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وديفيد فان ويل، خلال الاتصال الهاتفي، مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

من جهة أخرى، هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بابلو كويرنو بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين. وبحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي، علاقات الصداقة وأوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وفرص تنميتها في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمنياته لبابلو كويرنو بالتوفيق والنجاح في مهام عمله.