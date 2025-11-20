منصور بن زايد: تطوير بنية تحتية مالية تعزز الابتكار وتُسهّل المدفوعات

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أمس، في قصر الوطن بأبوظبي، بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، بحضور معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي.

وأجرى سموه أول معاملة دفع باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي بين الإمارات والصين عبر شبكة «جسر»، معلناً تدشين المنصة التي تهدف إلى تعزيز المدفوعات عبر الحدود ودعم المنظومة المالية. كما شهد سموه مراسم الاحتفاء بإنجازات الربط بين البنى التحتية المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.

حضر مراسم التدشين محافظ المصرف المركزي ومحافظ بنك الشعب الصيني، وتشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، إلى جانب مساعدي محافظ المصرف المركزي وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتهدف منصة «جسر» للعملات الرقمية للبنوك المركزية بين البلدين، التي تشارك فيها مجموعة من البنوك الإماراتية والصينية، إلى تسهيل المدفوعات عبر الحدود، وخفض تكاليف المعاملات بشكل ملموس، وتوفير تسوية فورية للمدفوعات.

ومن المقرر أن تشهد المنصة توسعاً إضافياً مع انضمام المزيد من البنوك المركزية خلال عام 2026، بما يعزز الآفاق الاقتصادية ويُرسّخ الدور المحوري لدولة الإمارات في منظومة الربط المالي العالمي.

ويتيح الربط البيني بين نظام الدفع الفوري في الإمارات «IPI» ونظام الدفع المصرفي عبر الإنترنت في الصين «IBPS» للمستخدمين في البلدين إجراء تحويلات مالية فورية وآمنة على مدار الساعة؛ وتشمل خدمات هذا الربط مجموعة واسعة من الاستخدامات، من أبرزها تحويلات المنح الدراسية للطلاب الإماراتيين في الصين، وتحويلات المقيمين الصينيين في الدولة، بالإضافة إلى المعاملات التجارية عبر الحدود بين الشركات في البلدين.

ويُعد الإعلان عن إصدار أول بطاقة مسبقة الدفع متعددة المنظومة تحمل اسم «جيون - يونيون باي»، وتنفيذ أول معاملة باستخدامها، محطة بارزة تعكس عمق التعاون بين منظومتي البطاقات المحليتين «جيوَن» الإماراتية و«يونيون باي» الصينية.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: تُجسد هذه المبادرات المتقدمة عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والمالي والتقني، مؤكداً أن إطلاق منصة «جِسْر»، والربط البيني لأنظمة الدفع الفوري، وإصدار البطاقات متعددة المنظومة «جيون- يونيون باي»، تُمثل خطوات ملموسة نحو تطوير بنية تحتية مالية عصرية وآمنة، تعزز الابتكار وتُسهّل المدفوعات عبر الحدود، بما يعزز القدرات التنافسية لدولة الإمارات وريادتها في مجال الابتكار المالي عالمياً.

على صعيد متصل، وقع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وبان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال المدفوعات عبر الحدود وتطوير البنى التحتية المالية، ودعم المبادرات الاستراتيجية المشتركة الرامية إلى ترسيخ علاقات الشراكة الوثيقة بين البلدين.