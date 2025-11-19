الإمارات والاتحاد الأوروبي يؤكدان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة في المجال الإنساني





التقت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في بروكسل، مع سعادة حاجة لحبيب، المفوض الأوروبي لشؤون المساواة والتأهب وإدارة الأزمات.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على الالتزام المشترك لدولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بتعميق التعاون الثنائي وعزمهما على تخفيف المعاناة الإنسانية حول العالم.

وشددت معالي الهاشمي على نهج دولة الإمارات الثابت في تقديم المساعدة لكافة المناطق، والذي يستند إلى قيم التضامن والكرامة الإنسانية، وعلى التزامها الراسخ بتخفيف المعاناة.

وسلطت معاليها الضوء على جهود دولة الإمارات الحثيثة في أوكرانيا، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل تبادل الأسرى بشكل مستمر، وحتى اليوم تمكنت دولة الإمارات من القيام بـ 17 عملية تبادل بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين شملتهم هذه الوساطات إلى 4,641.

وخلال الاجتماع، أعربت سعادة لحبيب عن تقديرها للمساعدات المقدمة من دولة الإمارات خلال فصل الشتاء بما في ذلك إمدادها بالطاقة.

وشدد الجانبان على الأهمية المحورية لإيصال المساعدات الإنسانية على نحو آمن ودون عوائق إلى كافة مناطق النزاع، كما أكدا على الضرورة العاجلة لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يواجه المدنيون - خاصةً النساء والأطفال - ظروفاً إنسانية مأساوية.

وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات، وهي أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية في غزة خلال العامين الماضيين، ساهمت بإيصال ما يزيد على 2.57 مليار دولار أمريكي عبر كافة الطرق المتاحة، سواءً براً أو جواً أو بحراً، إضافةً إلى تقديم العلاج الطبي لما يزيد عن 76,000 فلسطيني.

وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء الحرب الأهلية المأساوية في السودان، والتي تشهد تصاعداُ مستمراً للمجاعة والتهجير الجماعي والعنف.

وأكدت معالي الهاشمي أن دولة الإمارات – وهي الدولة الثانية عالمياً في تقديم المساعدات للسودان بعد الولايات المتحدة – قد قدمت ما يزيد على 784 مليون دولار أمريكي من المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الحرب الأهلية.

وأكد الطرفان على أهمية إيصال المساعدات دون عوائق، وعلى ضرورة الوقف الفوري لاستخدام المساعدات سلاحاً ضد المدنيين أو لأغراض سياسية.

كما جددت دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي تأكيدهما على التزامهما المشترك بتوطيد الشراكة والتعاون المستدام بهدف حماية المدنيين، وإيصال المساعدات لمن هُم في أمَسّ الحاجة إليها.