محمد بن زايد: نهج الإمارات راسخ في بناء الشراكات التنموية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، نهج دولة الإمارات الراسخ في بناء الشراكات التنموية مع الدول التي تشاركها رؤيتها لتحقيق التنمية والازدهار للجميع.

جاء ذلك خلال لقاء سموه لي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، أمس، حيث بحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، كما استعرضا التعاون وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة بجانب العديد من المجالات الحيوية.

وقال سموه في تدوينة، أمس، عبر حساب سموه على منصة «إكس»: «خلال لقائنا اليوم في أبوظبي بحثت مع الرئيس لي جيه ميونغ العلاقات التنموية المتميزة بين بلدينا، والعمل المشترك لدعمها ودفعها إلى الأمام لما فيه الخير والنماء والازدهار لشعبينا. الإمارات حريصة على مواصلة العمل مع جمهورية كوريا بما يخدم التنمية المشتركة للبلدين ويحقق أهداف الشراكة الاستراتيجية الخاصة بينهما».