خالد بن محمد يبحث ووزير العدل الفرنسي تعزيز التعاون

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جيرالد دارمانان، وزير العدل في الجمهورية الفرنسية الصديقة. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجهات المختصة في مجالات القضاء والعدل في البلدين الصديقين.

حضر اللقاء خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسيف سعيد غباش، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومريم عيد المهيري، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، وعبدالله الخوري، المدير التنفيذي للشؤون الحكومية في جهاز الشؤون التنفيذية.