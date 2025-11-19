بحث التعاون التقني بين «كهرباء دبي» ووكالة الفضاء البريطانية

التقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، كريس وايت-هورن، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لتنفيذ المشاريع في وكالة الفضاء البريطانية، وذلك على هامش معرض دبي للطيران في «دبي وورلد سنترال».

وناقش اللقاء سبل التعاون المحتملة في تقنيات الفضاء لتعزيز الكفاءة والاعتمادية والاستدامة في قطاع المؤسسات الخدماتية. وتناولت النقاشات برنامج «سبيس-دي» الرائد التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، والذي يعتمد على الأقمار الصناعية النانوية وتقنيات الفضاء الحديثة لتعزيز عمليات التخطيط والتشغيل والصيانة لشبكات الكهرباء والمياه.

واستعرض الطاير خلال اللقاء الإنجازات الكبرى التي حققها برنامج «سبيس-دي»، والذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يناير 2021، حيث تعد هيئة كهرباء ومياه دبي أول مؤسسة خدماتية في العالم تستخدم الأقمار الصناعية النانوية لتحسين أداء شبكات الكهرباء والمياه.

وأكد أن برنامج «سبيس-دي» يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة لدمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ومنها إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، ضمن مختلف عملياتها، بما يعزز التحول التقني للهيئة ويدعم مبادرات وطنية وعالمية عدة، ومنها الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030.

«إينوك»

من ناحية أخرى، شهد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة مجموعة إينوك توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «مينا للوقود الحيوي»، المملوكة لمجموعة «ميركنتايل آند ميريتايم»، وذلك خلال معرض دبي للطيران 2025. وستتعاون الجهتان بموجب هذه المذكرة في مجال نقل وتوريد وتوزيع وقود الطيران المستدام المنتج في الإمارات.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم إينوك و«مينا للوقود الحيوي» بتقييم الفرص المتاحة لتوريد وقود الطيران المستدام من أول منشأة لإنتاج وقود الطيران المستدام على نطاق تجاري في دولة الإمارات، والتي يجري بناؤها حالياً في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية من قبل «مينا للوقود الحيوي».

ستعمل المنشأة، التي تبلغ كلفتها 300 مليون دولار أمريكي، على تحويل زيوت الطهي المستعملة والمخلفات العضوية إلى وقود طيران مستدام معتمد دولياً، وستنتج المرحلة الأولى 125 مليون لتر سنوياً، على أن تتضاعف القدرة الإنتاجية إلى 250 مليون لتر سنوياً في المرحلة الثانية. ومن المتوقع أن تسهم المنشأة بما يصل إلى 36 % من إجمالي الإنتاج المستهدف لدولة الإمارات من وقود الطيران المستدام بحلول عام 2030، ما يعزز مكانة الفجيرة مركزاً إقليمياً للابتكار في مجال الوقود منخفض الكربون.