بحث التعاون بين شرطة دبي والملحقية العسكرية الفرنسية

استقبل العميد الدكتور الخبير حمدان أحمد حمدان الغسية، مدير مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، ممثلي الملحقية العسكرية الفرنسية، جيل فريدمان، ملحق الأمن الداخلي للسفارة، وسيلفيان كوي، ضابط ارتباط الشرطة الفرنسية بدبي، بحضور أمل فاضل مطر المزروعي، مدير إدارة استكشاف المستقبل، وعدد من رؤساء الأقسام والعاملين بالمركز.

ورحب العميد الدكتور حمدان الغسية، بالوفد الضيف، مؤكداً حرص مركز استشراف المستقبل وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على توطيد أواصر التعاون والشراكة مع كل الجهات والهيئات والمؤسسات بالدولة وخارجها، بهدف تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال استشراف المستقبل.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون العلمي بين الجانبين في البرامج العلمية التدريبية المتطورة، التي تهتم بنظم التقنيات الاستباقية الشرطية، بالإضافة إلى عملية الاستشراف الأمني.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من البرامج التي ينفذها مركز استشراف المستقبل، والخدمات التي يقدمها، وتأتي ضمن المساعي الدائمة لدعم مسيرة التحول الرقمي واستشراف المستقبل، والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها شرطة دبي للجمهور وفق تطلعات الحكومة بالوصول إلى مدينة آمنة مستدامة، تتحقق فيها كل مقومات الحياة الكريمة والرفاهية، بالإضافة إلى الأسلوب الذي يضمن توفير المساندة الكاملة، والدعم الشامل والمتكامل لمتخذ القرار، وذلك من خلال إعداد التنبؤات المستقبلية، وطرح الرؤى والأفكار والمبادرات الإبداعية التي من شأنها أن تسهم في تطوير وتحسين الأداء المؤسسي.

وتقدم ممثلو الملحقية العسكرية الفرنسية بالشكر لكل العاملين بمركز استشراف المستقبل على حفاوة الاستقبال، وحسن الضيافة، مشيدين بالمشاريع المستقبلية في شرطة دبي، ومعربين عن رغبتهم في تعزيز التعاون المستقبلي لتحقيق رؤى وتطلعات الجانبين.