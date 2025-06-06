جولة سادسة من المشاورات السياسية بين الإمارات وسويسرا

عقدت في العاصمة أبوظبي، الجولة السادسة من المشاورات السياسية بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري، برئاسة معالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومونيكا شموتز كيرغوز، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاتحاد السويسري.

وشكلت هذه المشاورات فرصة مهمة ومثمرة لتسليط الضوء على العلاقات الثنائية الوطيدة والمتنامية بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري، حيث استعرض الجانبان أهم الإنجازات، وشدّدا على التزامهما بمواصلة توطيد التعاون ضمن عدد من المجالات الحيوية، بما في ذلك قطاع الأعمال، والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والمياه، والرعاية الصحية، فضلاً عن تعزيز العلاقات بين الشعبين.

كما تم التركيز على سبل توطيد التعاون في مجالي التجارة والاستثمار، إذ رحب الجانبان بالنمو الملحوظ في معدلات التبادل التجاري غير النفطي، والذي شهد ارتفاعاً بما يزيد على 40 % خلال عام 2023.

كما تضمنت المشاورات كيفية الاستفادة من الإمكانات الواعدة للذكاء الاصطناعي في القطاع التجاري، مع تأكيد الحرص على تطوير هذه التقنية على نحو مسؤول وآمن وأخلاقي.

وجدّد الجانبان التأكيد على دعمهما للمنظمات الدولية، ومن ضمنها الأمم المتحدة، ولجهود الوساطة وحفظ السلام، وتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم برامج التنمية وغيرها من المهام.

وشددا على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، واستعرضا جهودهما المبذولة في هذا الإطار، إضافة إلى بحث تعاونهما، لضمان تحقيق نتائج ملموسة وبناءة خلال مؤتمر المياه 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال.

علاوة على ذلك، ناقش الجانبان المستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما الأوضاع المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك في أوروبا.

وشارك في جولة المشاورات عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة حصة عبدالله العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى الاتحاد السويسري، ومن جانب الاتحاد السويسري، آرثر ماتلي، سفير الاتحاد لدى دولة الإمارات.