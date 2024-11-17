سعود بن صقر يحضر حفل عشاء احتفاءً بالعلاقات الإماراتية الإيطالية

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء اليوم، في قرية الجزيرة الحمراء التراثية برأس الخيمة، حفل العشاء الذي أقيم احتفاءً بالعلاقات الإماراتية الإيطالية، وأوجه التعاون المتنامي بين إمارة رأس الخيمة، وإيطاليا في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

كما حضر الحفل معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وسعادة لورينزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، وإدواردو نابولي القنصل العام الإيطالي في دبي، وعدد من كبار المسؤولين.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في مستهل اللقاء بالضيوف، وتبادل معهم الأحاديث الودية حول عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وأهمية تعزيز الشراكة القائمة لتحقيق المزيد من النمو والازدهار، مشيداً سموه بالشراكة المتنامية بين إمارة رأس الخيمة وإيطاليا الهادفة إلى دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه أكد سعادة لورينزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا أن هذا الحفل يجسد الصداقة والمحبة المتبادلة بين دولة الإمارات وإيطاليا، ويعكس مدى متانة وقوة العلاقات بين البلدين، مشيداً بحجم التعاون الثقافي والتجاري والاقتصادي مع إمارة رأس الخيمة التي تشهد تحت قيادة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، نهضة تنموية وحضارية وعمرانية شاملة، ومقومات اقتصادية فريدة، وفرص استثمارية واعدة في عددٍ من القطاعات الحيوية.

وتضمن الحفل عروضاً للفنون الإيطالية وثقافتها الغنية وثراء مشهدها الأدبي والفني، واستمتع الحضور بتجربة تذوق الطعام الإيطالي المعد من قبل طهاة إيطاليين.